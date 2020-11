Vodafone è perfettamente in grado di attirare l’attenzione dei tantissimi consumatori italiani pronti a cambiare operatore, ed allo stesso tempo riuscire a risparmiare il più possibile su ogni singolo giga di traffico dati utilizzato giornalmente.

L’ultima idea dell’operatore telefonico in ed è la Special Unlimited, un’ottima promozione appositamente pensata per i consumatori in possesso di una SIM ricaricabile di un MVNO o di Iliad, ad esclusione però dei cosiddetti semivirtuali, quali sono Tiscali Mobile, Kena Mobile, Very Mobile o ho.Mobile. Nel momento in cui verrà effettivamente richiesta, l’offerta comporterà il pagamento di 10 euro, necessari appunto per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui l’utente dovrà portare il proprio numero di telefono.

Vodafone: quali sono i dettagli dell’offerta

All’interno della promozione oggetto del nostro articolo, intitolata appunto Special Unlimited, il consumatore si ritroverà a poter mettere le mani su illimitati minuti e SMS da utilizzare verso tutti, con annessi anche ben 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.

Il suo prezzo fisso corrisponderà a soli 9,99 euro al mese, da versare tramite il credito residuo della suddetta SIM, e con una piccola sorpresa finale. A differenza di quanto si potrebbe effettivamente pensare, il cliente non dovrà sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che potrà richiedere la portabilità verso altra azienda in un qualsiasi momento, e non si ritroverà costretto a pagare una penale di alcun tipo.

In ultimo, ricordiamo comunque che la massima velocità di navigazione raggiungibile corrisponde a 600Mbps in download, e che tutto il bundle potrà essere utilizzato anche in Europa.