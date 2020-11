La piattaforma di e-commerce più grande al mondo, Amazon, sta in questi giorni regalando un buono sconto di ben 15 euro a determinati utenti. Per la precisione, a tutti gli utenti che scaricano per la prima volta l’applicazione ufficiale.

Secondo le ultime notizie, la promozione rimarrà valida fino al 15 gennaio 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli per non perdersi questa incredibile opportunità.

Amazon regala un buono sconto di 15 euro

Se utilizzate per la prima volta l’app ufficiale Amazon per Android o iOS, potete ottenere un buono sconto di 15 euro da usare per gli acquisti Amazon. Le istruzioni per sfruttare la promozione sono molto semplici: basta effettuare l’accesso per la prima volta all’app ufficiale Amazon per dispositivi mobili entro il 15 gennaio 2021 e cliccare sul banner per richiedere il buono sconto da 15 euro.

La promozione è dedicata solo ai clienti Amazon che non hanno mai usato l’app per dispositivi mobili in precedenza e solo per coloro che hanno creato un account Amazon entro il 30 settembre 2020. Una volta ottenuto, il buono sconto può essere utilizzato entro il 30 gennaio 2021 per una spesa minima di 30 euro tramite l’app ufficiale di Amazon. Il buono può essere richiesto una sola volta per utente e non è cumulabile con altre promozioni attive.

Infine, state bene attenti ai prodotti che comprate: il coupon può essere riscattato solo per l’acquisto di articoli idonei venduti e spediti da Amazon attraverso l’app Amazon Shopping; non rientrano nell’offerta libri, prodotti digitali (quali ebook, Alexa, Dispositivi Amazon Echo, Fire Stick TV ed MP3), alcolici, Buoni Regalo, ereader Kindle e tablet Fire. Sono inoltre esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace Amazon e i Warehouse Deals Amazon. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale della piattaforma.