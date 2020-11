Anche gli utenti di WindTre in queste settimane hanno scoperto le nuove rimodulazioni sui costi. L’operatore, nonostante per lunga parte dell’anno si sia differenziato da dinamiche comuni ad altri provider come TIM e Vodafone, dall’estate ha lanciato una serie di modifiche ai listini. La conseguenza per alcuni utenti è un rincaro sui costi mensili.

WindTre, per questa serie di ricaricabili costi in aumento sino a 4 euro

Come da prassi, le rimodulazioni di prezzo previste da WindTre non colpiscono in maniera omogenea tutti i clienti, ma solo una parte ristretta di questa. In tale circostanza, ad essere interessati dai nuovi prezzi mensili sono alcuni abbonati che in passato hanno attivato una versione delle ricaricabili MIA Special Edition.

Le modifiche per le tariffe MIA Special Edition prevedono un costo maggiorato per il rinnovo mensile della ricaricabile, ma anche un innalzamento delle soglie di consumo come compensazione.

Per quanto concerne il lato tariffario, WindTre non presenta un aumento secco dei prezzi. La modifica al costo di rinnovo è variabile. Per MIA Special Edition ci sono rincari che vanno dai pochi centesimi di euro sino ad un massimo di 4 euro. Stesso discorso anche per le soglie di consumo, che aumenteranno in maniera proporzionale rispetto al prezzo finale per la promozione.

Per una politica di trasparenza, nelle precedenti settimane WindTre ha preventivamente avvisato tutti i clienti interessati della rimodulazione con MIA Special Edition attiva. Gli stessi abbonati del gestore arancione hanno avuto comunicazione sui nuovi prezzi e sulle nuove soglie di consumo attraverso SMS informativi.