Google sta modificando i termini per il servizio di archiviazione online di Google Foto. Dal 1 giugno 2021 non sarà più possibile salvare un numero qualsiasi di foto e video di alta qualità su Google Foto. Tutti coloro che possiedono uno smartphone Pixel sono esclusi dalla modifica.

Google ha annunciato il cambiamento in un post sul blog. Secondo l’azienda, l’aggiornamento del serivizio è stato annunciato il prima possibile in modo che le persone colpite possano adeguarsi. Google giustifica la mossa dicendo che questo è l’unico modo per stare al passo con la crescente domanda di opzioni di archiviazione.

Google Foto, ecco gli utenti che si salvano

Finora è possibile eseguire il backup online di un numero illimitato di foto e video di alta qualità in Google Foto. Tutte le foto con una risoluzione fino a 16 megapixel sono considerate di alta qualità. Quando si tratta di video, alta qualità significa risoluzione Full HD. Se il contenuto caricato è più grande, viene automaticamente convertito alla risoluzione massima consentita.

Chiunque carichi tale materiale prima del 1 giugno 2021 può continuare a beneficiare di uno spazio di archiviazione illimitato. Questo vale anche per il materiale già caricato. L’accredito sullo spazio di archiviazione dell’account Google inizia solo dopo la data di riferimento. Ciò significa che la stessa regola si applicherà in futuro a foto e video in alta qualità come a foto e video in qualità originale. Attualmente sono disponibili 15 GB di spazio di archiviazione. In futuro, questo sarà condiviso dai servizi Gmail, Google Drive e Google Foto.

Se lo spazio di archiviazione gratuito dell’account Google è insufficiente, è possibile ottenere spazio di archiviazione aggiuntivo con Google One, sottoscrivendo un abbonamento. Google One offre 100 GB di spazio di archiviazione online per 1,99 euro al mese, 200 GB per 2,99 euro al mese e 2 TB per 9,99 euro al mese.