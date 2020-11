Le serie tv accompagnano molti individui nel corso dell’anno e a causa di questa pandemia, poi, ripiegare sulla visione di nuovi contenuti è diventato un must e Netflix tutto ciò lo sa bene. Attendere con pazienza la comparsa di nuovi stagioni non è sbagliato, ma visto l’andamento del virus, purtroppo i tempi di attesa non sono che destinati ad accrescere considerata la pericolosità nello stare sul set come cast e crew a distanze ravvicinate.

Tra le serie più attese del colosso dello streaming, per citarne qualcuna, oggi ne figurano senza ombra di dubbio tre e sono: Peaky Blinders, After Life e Elite.

Netflix: quando usciranno le nuove stagioni di Peaky Blinders, Elite e After Life?

Prodotta dalla BBC, la rinomatissima Peaky Blinders è in attesa della sua sesta stagione che, purtroppo, non vedrà la luce prima del prossimo autunno. Steven Knight, ideatore della serie, ha messo fin da subito in chiaro che sì, i fans dovranno attendere un po’ di più, ma sarà a fin di bene visto che questa stagione diverrà la più bella mai realizzata. Per i più temerari, poi, possiamo dire che la 06×01 si aprirà proprio con la scena con cui è stata conclusa la quinta stagione.

After Life, dal canto suo, tornerà con una terza stagione il prima possibile. La dark comedy britannica non ha rivelato molto sul suo stato d’avanzamento, ma è facile pensare che anche qui i lavori stiano andando a rilento a causa della situazione in Regno Unito.

Per ultima ma non per importanza, Elite e la sua quarta stagione sono attualmente in produzione. Come già rinomato, il cast sarà parzialmente rinnovato per accogliere nuovi studenti e dire addio a chi, nel finale della terza stagione, ha preso strade diverse. Quando uscirà? Si spera per l’estate 2021.