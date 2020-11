In questo periodo storico difficile, posizionarsi davanti alla propria Smart TV e guardare una fiction può essere un importante modo per rilassarsi, almeno parzialmente. Netflix è la piattaforma di streaming video che potrebbe fare al caso vostro, con una copiosa presenza di materiale interessante da poter visionare. Possiamo trovare davvero di tutto: si passa da serie TV a film, da documentari a cartoni animati e chi più ne ha più ne metta. Quello che possiamo affermare con certezza è che le serie TV sono in assoluto il materiale più considerato dalla maggior parte degli utenti sulla piattaforma. Proprio per questo motivo, ve ne consigliamo tre da guardare assolutamente durante questo periodo, ovvero Bridgerton, Virgin River e The Crown. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Bridgerton, The Crown e Virgin River: le novità di Netflix per l’autunno e per l’inverno

Iniziamo la rassegna parlando di Bridgerton. È una nuova serie TV che debutterà sulla piattaforma il 25 dicembre, ed è basata sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn. Bridgerton è una serie principalmente romantica, la quale si occupa della celebrazione delle amicizie durature e la ricerca di un amore che regni su tutto.

Continuiamo con The Crown. La serie è uscita il 15 novembre su Netflix e sembra che ha voglia di riconfermarsi tra quelle più seguite sulla piattaforma. Tornata sul palcoscenico con la sua quarta stagione, con un’ambientazione anni ottanta, ha intenzione di sconvolgere il pubblico con la spettacolare narrazione di alcuni eventi storici importanti.

Concludiamo con Virgin River. La serie TV è tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr e sta per tornare su Netflix con la sua seconda stagione. L’uscita è prevista per il 27 novembre e, a quanto pare, è secondo molti una serie da guardare proprio in questo periodo dell’anno.