Trony sconfigge definitivamente Esselunga e le altre realtà del settore della rivendita di elettronica con una campagna apprezzata e sempre molto richiesta, il Prendi 3 Paghi 2 è stato ufficialmente reso disponibile su tutto il territorio nazionale.

L’accesso, come sempre accade quando parliamo di Trony, non risulta essere disponibile online, ma solamente in negozio, proprio per questo motivo l’utente dovrà necessariamente recarsi personalmente per completare la compravendita. Il Tasso Zero è quasi alla portata di tutti, al superamento di una determinata soglia di spesa sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi.

Trony: come fare per avere prodotti gratis

Per avere prodotti gratis con Trony è molto più semplice del previsto, l’utente dovrà, prima di tutto, provvedere all’acquisto di uno a scelta tra televisore, grande elettrodomestico o piccolo elettrodomestico, il cui prezzo dovrà essere di almeno 399 euro per i primi due e di 69 euro per l’ultimo.

Seguito passo per passo quanto scritto, la strada appare essere in discesa, infatti sarà possibile aggiungere un secondo prodotto e godere di uno sconto del 50% sul meno caro; in alternativa se ne potranno aggiungere due, per un totale di tre, e godere di uno sconto del 100% sul prezzo del meno caro fra tutti.

Il volantino Trony può essere applicato su ogni singolo acquisto effettuato in negozio, quasi senza limitazioni, sono infatti esclusi solamente alcuni marchi o modelli in particolare. Tutti i dettagli sono raccolti nelle pagine sottostanti.