In queste settimane la programmazione di Sky è quanto mai ricca. Sino al mese di Dicembre, infatti, la pay tv satellitare offrirà a tutti i suoi abbonati i principali eventi in campo sportivo e calcistico con la Serie A, la Champions League ed i motori in prima linea.

Come al solito, le promozioni pensate da Sky interessato in maniera principale il settore del satellitare. Tuttavia, l’azienda da alcuni anni garantisce anche una soluzione a tutti i clienti che vogliono guardare i contenuti in streaming.

Sky ed i costi da ribasso: i prezzi previsti le offerte di NOW TV

Ad oggi NOW TV rappresenta una certezza assoluta nel campo della televisione italiana. La piattaforma, inoltre, rappresenta anche l’alternativa principale ai metodi dell’IPTV.

Gli utenti che scelgono NOW TV lo fanno per alcuni vantaggi molto pratici. A differenza di un regolare abbonamento con Sky, i clienti con NOW TV non sono legati ad un vero e proprio vincolo d’abbonamento. Il servizio, inoltre, è compatibile con tutti i dispositivi che offrono una connessione ad internet: smartphone, tablet, Smart TV e persino console per videogiochi.

I costi poi sono il vero motivo del successo di NOW TV. La piattaforma garantisce la visione di tutti i contenuti sportivi e calcistici di Sky al prezzo vantaggioso di 29,99 euro ogni trenta giorni.

Soluzioni ci sono, inoltre, anche per gli altri pacchetti di Sky. Con NOW TV, infatti, è possibile attivare un ticket a scelta tra Cinema, Serie tv ed Intrattenimento con un prezzo di rinnovo di 9,99 euro. Tutti e tre i ticket congiunti invece costeranno 19,99 euro al mese.