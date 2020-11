Il colosso di Cupertino ha recentemente presentato le sue ultime novità nonostante ciò emergono già parecchie indiscrezioni che riportano quelle che potrebbero essere le sue intenzioni per il futuro. Sicuramente fino ad ora la notizia più interessante riguarda la possibilità di assistere al lancio di un iPhone inedito, il primo pieghevole Apple, ma le curiosità non finiscono qui. Sono già state diffuse in rete le prime informazioni relative alla presentazione e alle caratteristiche di un nuovo dispositivo. Facciamo riferimento a un probabile iPhone SE 3.

iPhone SE 3 in arrivo nel 2021: ecco alcune delle probabili caratteristiche!

Stando alle notizie più recenti, quindi, nella seconda metà del 2021 Apple potrebbe stupirci con la presentazione di iPhone 13 SE. Il melafonino potrebbe presentare alcune differenze rispetto al modello già noto e una potrebbe far storcere il naso agli utenti ma accoglierne di nuovi. Si fa riferimento a quanto emerso in merito alle dimensioni del display.

Dalle informazioni trapelate in rete emerge che iPhone SE 13 sarà dotato di un display da 6,0 pollici. Una differenza non indifferente se considerato il pannello da 4,7 pollici presente su iPhone SE 2.

Come fa notare 91Mobiles, la mossa del colosso di Cupertino potrebbe non essere ben accolta da tutti quegli utenti interessati ad optare per la serie SE proprio al fine di acquistare un dispositivo dalle dimensioni ridotte. Questa fascia di acquirenti potrebbe essere costretta a far ricorso ad iPhone 12 mini (o al futuro iPhone 13 mini) e quindi ad andare incontro a una spesa leggermente più alta. Invece, gli utenti che desiderano optare per un iPhone più conveniente senza doversi accontentare di un display più ridotto potranno sicuramente ben vedere la decisione del colosso.

Un’altra caratteristica che potrebbe rendere iPhone SE 3 davvero interessante riguarda la presenza del Touch ID. Apple potrebbe infatti inserire nuovamente la sua tecnologia sul prossimo dispositivo posizionando il sensore sul lato.