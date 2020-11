Solamente un paio di giorni fa il colosso Apple ha finalmente svelato i nuovi MacBook realizzati con il nuovo chip Apple M1 e annunciato la disponibilità dell’ultima versione del sistema operativo MacOS Big Sur.

Tralasciando questo discorso, i fan non hanno dimenticato anche l’iPhone SE 2021 che però, secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbe arrivare prima della seconda metà dell’anno prossimo.

Apple iPhone SE 2021 non arriverà tanto presto

Secondo le ultime dichiarazioni dell’analista Ming-Chi Kuo, non sarebbe in programma alcuna nuova versione di iPhone SE 2021. Kuo ha affermato che proprio per via della feroce battaglia sul campo della fornitura delle fotocamere per i prossimi iPhone 13, la preparazione e la produzione di un eventuali iPhone SE (2021) potrebbe inevitabilmente essere influenzata. La conseguenza sarebbe appunto il ritardo del suo arrivo nella seconda metà dell’anno prossimo.

Bisogna però sottolineare un importante aspetto. Il rapporto pubblicato non riporta alcuna notizia sul plausibile annuncio del nuovo SE nelle seconda parte del 2021, considerando di solito che questa finestra temporale è riservata agli smartphone della linea principale, perciò risulta a molti improbabile vedere uniti i due rami di casa Apple. Attendiamo ulteriori dettagli in modo da poterne sapere di più.

Non possiamo quindi fare altro che concentrarci sui nuovi dispositivi della Mela, che non sono affatto male. Vi ricordo infatti che solamente un mese fa sono stati presentati gli ultimi modelli di iPhone che non hanno nulla da invidiare a top di gamma di altre aziende, anche se non tutti la pensano così. Vi ricordo che sono acquistabili a rate con i maggiori operatori italiani.