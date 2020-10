I clienti Iliad avranno nuovamente la possibilità di acquistare i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Le opzioni di acquisto, le offerte proposte, i termini e i metodi di pagamento

Per tutte le soluzioni sono previsti contratti di 30 mesi, ma è anche possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione, comunque a prezzo pieno.

L’iPhone 12 da 64 gigabyte è disponibile in tutte le colorazioni (graphite, argento e pacific blue) al prezzo di 24 euro al mese a cui bisogna aggiungere 199 euro in anticipo. Per quanto riguarda, invece, la colorazione oro, al momento, tale variante non risulta acquistabile tramite l’operatore Iliad.

L’iPhone 12 Pro 128 GB, può essere ordinato tramite Iliad al prezzo di 1179 euro, in un’unica soluzione, oppure a rate da 30 euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 279 euro.

Inoltre sul sito dell’operatore Iliad, non risultano più acquistabili, in nessuna delle colorazioni proposte, l’iPhone 12 (nel taglio da 64 e da 128 GB), l’iPhone XR 64 GB e l’iPhone 11 Pro 64GB.

Al momento è possibile acquistare con Iliad: l’iPhone 11 Pro Max 64GB, nella colorazione verde notte e argento; l’iPhone 11 64GB Bianco e l’iPhone 11 128GB Nero, oltre all’iPhone SE 2020 da 64GB (nelle colorazioni nero, bianco e rosso) e 128GB Nero. Tutti gli iPhone elencati non hanno subito variazioni di prezzo dall’ultimo aggiornamento.

L’acquisto in un’unica soluzione è disponibile per tutti i clienti iliad, mentre la rateizzazione è possibile solo se si è in possesso di una SIM iliad attiva da almeno 3 mesi.

Per effettuare la rateizzazione di uno smartphone con Iliad è necessario inserire i dati di una carta di credito (Visa o Mastercard) o carta di debito con servizio 3D Secure attivo, sulla quale verrà addebitato l’anticipo, il costo di spedizione di 10 euro e, successivamente, le rate rimaste.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad un altro operatore, si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione oppure con la stessa cadenza e metodo di pagamento previsto in fase di sottoscrizione del contratto.