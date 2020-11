Dash e Lily, Virgin River, Away: i nuovi arrivi di Netflix per l'autunno

Netflix, la piattaforma più conosciuta nel vasto mondo dello streaming, non delude mai i suoi utenti che aspettano impazienti le nuove stagioni di serie televisive di ogni genere. Ad ogni modo può capitare che a volte questa sia costretta a cancellare alcune stagioni per lasciare spazio ai nuovi arrivi. Ogni 30/31 giorni il colosso americano offre delle nuove opere adatte a tutta la famiglia. Per il mese di novembre non ha badato a nessun tipo di limite aprendo la strada a:

“Paranormal” dal 5 novembre

“The crown”, la quarta stagione dal 15 novembre

“We are the champions” dal 17 novembre

“Virgin river”, la seconda stagione dal 27 novembre

Ma anche Dash e Lily, Virgin River, Away.

Dash e Lily, Virgin River, Away: le trame delle serie tv

Ad un mese dal Natale, è anche giusto preparare i “festeggiamenti” inaugurando la serie tv Dash & Lily, comedy romantica ambientata a New York City durante il periodo natalizio. La storia si fonda sul cinico, intelligente e freddo Dash (Austin Abrams, Euphoria) e l’ottimista, sognatrice e speranzosa Lily (Midori Francis, The Birch). Lasciamo a voi scoprire cosa accadrà tra i due.

Virgin River è invece una serie romantica basata sull’omonima collana di romanzi rosa di Robyn Carr. Questa ritorna con una seconda stagione che vedranno Mel (Alexandra Breckenridge) lavorare come infermiera nella piccola cittadina. La nuova parte sarà caratterizzata da uno speciale triangolo amoroso che vede partecipi Jack Sheridan (Martin Henderson) e Charmaine (Lauren Hammersley).

Infine Away, serie di fantascienza creata da Andrew Hinderaker (Penny Dreadful) e prodotta per Netflix da Jason Katims (Friday Night Lights, Parenthood). Questa avrà come fulcro Emma Green, un’astronauta statunitense costretta a lasciare la sua famiglia per guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte.