Nell’era del Low Cost, districarsi fra le molteplici offerte degli operatori telefonici, virtuali e non, diventa sempre più difficile. Proprio per questo motivo, quindi, abbiamo deciso di mostrarvi le tre principali offerte proposte da Very Mobile, uno dei più quotati MVNO attualmente attivo in Italia.

Come ben sappiamo Very Mobile è un operatore virtuale appoggiato su rete Wind Tre. Quest’ultima garantisce quindi il massimo dell’efficienza in termini di velocità e copertura, considerato il fatto che, in seguito alla fusione, Wind Tre ha ricevuto il certificato di Top Quality Network. Scopriamo dunque di seguito le principali tariffe di Very Mobile attualmente attive.

Very Mobile: ritornano le tariffe speciali con 30 e 100 GB al mese

L’operatore virtuale Very Mobile sta attualmente proponendo alcune tariffe molto interessanti. Il costo di queste ultime varia in base al numero di giga mensili offerti, 30 oppure 100 GB. Ecco di seguito i dettagli:

Per i clienti Fastweb, Iliad, Poste Mobile, CoopVoce e altri



30 GB, minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese; 100 GB, minuti ed sms illimitati a 6.99 euro al mese;

e altri

L’attivazione ha un costo una tantum di 5 euro mentre la SIM è gratuita.

Per i clienti che attivano un nuovo numero 30 GB di traffico dati, minuti ed sms illimitati a 4.99 euro al mese; 100 GB di traffico dati, minuti ed sms illimitati a 7,99 euro al mese;