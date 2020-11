In questo 2020 Apple ha segnato un passo fondamentale nella sua storia, l’azienda di Cupertino ha infatti presentato la dodicesima generazione di iPhone, il quale arriva così alla dodicesima versione che arriverà sul mercato nelle versioni 12/Pro/Mini/Pro Max, offrendo quindi oltre che alle classiche tre, anche una versione per tasche meno nutrite.

Purtroppo però tutto questo contesto sta nuovamente subendo un freno a causa dell’emergenza Coronavirus, il quale ha tornato a farsi sentire a gran voce anche in Italia con una curva epidemiologica salita a livelli mai visti primi.

Ovviamente questa situazione un po’ fuori controllo ha portato lo Stato a intervenire con delle misure restrittive, le quali in alcune regioni si tradotte in un lockdown completo mentre in altre in uno più soft, con limitazione calibrate in base allo status sanitario regionale.

Con queste misure dunque, molti Apple Store vedranno al saracinesca abbassarsi nuovamente fino all’eliminazione delle misure restrittive, cosa che ovviamente avverrà non appena il virus sarà domo, sperando che quel giorno arrivi il più presto possibile.

Apple Store Chiusi

Fino al 3 Dicembre

Qui rientrano gli Apple Store ubicati nelle zone rosse:

Carosello, Carugate (MI)

Le Gru, Grugliasco (TO)

Il Leone, Lonato (BS)

Piazza Liberty, Milano

Oriocenter, Orio al Serio (BG)

Fiordaliso, Rozzano (MI)

Via Roma, Torino

Apple Store chiusi durante il week end

Questi Apple Store invece si trovano in regioni a zona gialla, dunque resteranno aperti regolarmente durante la settimana ma dovranno chiudere nel week end.