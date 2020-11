Siri è l’assistente vocale di Apple, sempre pronta ad offrire il proprio aiuto e supporto agli utenti ogni volta che viene interpellata. Per tale motivo, tanto l’assistente di casa Cupertino – quanto un qualsiasi altro assistente vocale – è costantemente in ascolto, in attesa di ricevere un comando e svolgere il proprio lavoro.

Se l’idea di una intelligenza artificiale sempre attiva e funzionante sul tuo smartphone, laptop o smartwatch ti spaventa ed infastidisce, sappi che hai la possibilità di disattivare Siri e in questo articolo ti spiegheremo esattamente come fare!

Come disattivare Siri su iPhone e altri dispositivi Apple

iPhone e iPad

Vai sull’app Impostazioni dalla schermata Home.

Clicca su Siri e ricerca.

Disattiva le voce “Ehi Siri”, “Premi il tasto laterale per Siri” e Infine, “Usa Siri quando bloccato”. Infine, tocca su “Disattiva Siri” nel messaggio pop-up.

Per riattivare Siri, basterà abilitare nuovamente tutte le voci che sono state in precedenza disabilitate.

Apple Watch

Scegli l’app Apple Watch sul tuo iPhone.

Premi Siri.

Disattiva le voci “Hey Siri”, “Alza per parlare” e “Premi la Digital Crown”.

Clicca su “Disattiva Siri” nella finestra pop-up che comparirà.

Anche in questo caso, per riattivare Siri basterà abilitare tutte le voci che sono state disattivate.

Mac

Fai clic su Preferenze di Sistema sul dock del computer.

Scegli Siri.

Disattiva la voce “Hey Siri”.

Apple TV

Infine, ecco i passaggi per disattivare Siri sulla tua Apple TV.

Scegli l’app Impostazioni.

Seleziona Generale.

Fai clic su Siri per disabilitare l’assistente vocale.

Anche in questi ultimi due casi, per riattivare l’assistente vocale di Apple basterà semplicemente abilitare nuovamente le voci in precedenza disattivate.