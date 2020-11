Lo sviluppatore di Call of Duty Black Ops: Cold War ha pubblicato un lungo post sul blog sulla campagna per giocatore singolo dello sparatutto. Come suggerisce il titolo, esso sarà basato sulla vera Guerra Fredda, ma ovviamente alla fine racconterà la propria storia di fantasia.

Lo sviluppatore Treyarch vorrebbe raccogliere i veterani dei primi due titoli di Black Ops, ma ovviamente il gioco si rivolge anche ai nuovi fan che si sono uniti al gioco solo di recente. Come piccolo assaggio della campagna per giocatore singolo, il team fornisce anche una panoramica delle prime tre missioni.

Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco le prime tre missioni

La prima missione si chiamerà “Nowhere Left to Run” e si svolgerà nel capodanno 1981; gli agenti della CIA cercano di catturare due obiettivi in una situazione con ostaggi. Ci saranno vecchi personaggi come Woods e Mason ma verrà anche introdotto uno dei nuovi eroi: Russell Adler.

La seconda missione si chiamerà “Fracture Jaw”. Qui incontrerai Perseo per la prima volta: una misteriosa spia russa considerata da molti solo una leggenda. Si svolgerà in Vietnam ma non sarà l’ultimo volta che visiterai il paese. Ci saranno diversi flashback man mano che la campagna avanza per portare avanti la storia.

La terza missione, invece, si chiamerà “Desperate Measures” e ti permetterà di infiltrarti nel quartier generale del KGB in Unione Sovietica. Qui prenderai il controllo di un doppio agente. L’obiettivo dello sviluppatore è darti un’altro punto di vista e mostrarti come opera il KGB. Per svolgere la missione potrai anche utilizzare un approccio “stealth” in stile Agente 41. Tuttavia, se la tua posizione viene scoperta, la missione termina rapidamente.

Durante la campagna per giocatore singolo di Call of Duty Black Ops: Cold War, ti ritroverai nel cuore sovietico del KGB. Naturalmente, anche la modalità multiplayer del gioco sarà nuovamente al centro dell’attenzione. Lo sviluppatore lo ha già presentato in passato e ci saranno ulteriori dettagli man mano che ci avviciniamo alla data di uscita.