La Xbox Series X è stata inviata a molti giornalisti e streamer e stanno emergendo video di vari giochi Xbox One in esecuzione molto più velocemente. Con la line-up di lancio di Xbox Series X che sembra piuttosto scarna, gran parte del fascino per i nuovi possessori di console verrà dalla rivisitazione di titoli precedenti e dal vedere come le funzionalità del nuovo sistema li migliorano.

Grazie al video di uno streamer di The Witcher 3 in esecuzione su una serie X, possiamo verificare i vantaggi dei tempi di caricamento super potenziati.

Lo YouTuber rubhen925 ha condiviso quasi due ore di filmati, mostrando il gioco in esecuzione sul nuovo sistema. Nel video, la parte più interessante arriva quando si utilizza il viaggio veloce.

Quando viaggi velocemente succede che adesso non c’è nessuna schermata di caricamento – in effetti, l’ambiente si carica così velocemente che sembra un problema tecnico.

È un po’ più brutto di una schermata di caricamento, forse, ma è molto più conveniente siccome velocizza la dinamicità del gioco.

Abbiamo visto un cambiamento altrettanto impressionante in Demon’s Souls su PS5, che ti consente di spostarti tra le aree quasi senza aspettare, eliminando le schermate di caricamento del gioco. A differenza di The Witcher 3, il remake di Demon’s Souls è stato realizzato da zero per PS5.

The Witcher 3 arriverà su Xbox Series X e PS5 con un’edizione di nuova generazione migliorata. Sarà caratterizzato dal ray tracing per la prima volta.

Il prossimo gioco dello sviluppatore CD Projekt Red è Cyberpunk 2077 , che è stato recentemente ritardato a dicembre per alcuni problemi con le build per PS4 / Xbox One .