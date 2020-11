Esselunga fa sentire prepotentemente la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica con una campagna promozionale assolutamente interessante e concentrata su un prodotto di alta qualità.

In scadenza ufficialmente l’11 novembre, il volantino corrente focalizza la propria attenzione su un singolo smartphone, proponendolo ad un prezzo effettivamente inferiore al listino del periodo. L’acquisto dovrà necessariamente essere completato in esclusiva nei punti vendita, senza possibilità di raggiungerlo anche sul sito ufficiale dell’azienda.

Esselunga: l’offerta tech sullo smartphone Oppo

Lo smartphone su cui Esselunga ha voluto puntare fortemente è l’Oppo A9 2020, un dispositivo che al giorno d’oggi presenta un prezzo estremamente ridotto, soli 159 euro per la versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, e 128GB di memoria interna.

I suoi punti di forza sono rappresentati dal display da 6.5 pollici, molto ampio e di qualità IPS LCD, seguito a ruota dalla capientissima batteria da 5000mAh, in grado di garantire ben due giorni di utilizzo continuativo. Per il resto si tratta a tutti gli effetti di uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, il cui prezzo è più che giustificato, sebbene vada detto che il comparto fotografico è leggermente in deficit, nonostante sia rappresentato da ben 4 sensori posteriori (al massimo da 48 megapixel).

Per acquistarlo dovrete recarvi in un punto vendita Esselunga, entro e non oltre l’11 novembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.