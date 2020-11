Trony torna a battere su una delle campagne promozionali che l’hanno resa più famosa al mondo, lo Sconto IVA compare nuovamente sul mercato italiano, portando con sé un elevatissimo quantitativo di sconti.

Tutti i volantini Trony elencati nei nostri articoli sono esclusivamente disponibili nei punti vendita, data la presenza di una campagna differente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Il cliente che vorrà approfittarne dovrà recarsi personalmente, avendo inoltre la possibilità di optare per il finanziamento a Tasso Zero, al superamento però di una determinata soglia di spesa.

Trony: come funziona lo Sconto IVA

Il funzionamento dello Sconto IVA è molto più semplice del previsto, il cliente può recarsi in negozio e completare l’acquisto del/dei prodotti effettivamente desiderati. Quando giungerà poi in cassa, riceverà uno sconto immediato pari al 18,03% del valore dello scontrino.

Se vi state domandando il motivo per il quale la riduzione applicata non corrisponda al 22%, ve lo spieghiamo ora. Il prezzo che vediamo sul cartellino è composto da listino + IVA, quest’ultima è però applicata al 22% sul valore di listino che, come appena scritto, è inferiore al prezzo finale. Di conseguenza, nel momento in cui Trony attua il cosiddetto scorporo dell’IVA, non potrà rimuovere il 22% dal prezzo del cartellino, poiché altrimenti imporrebbe un listino inferiore alle aspettative; con i dovuti calcoli, il risultato corretto porta al 18,03%.

Tutti i dettagli e le informazioni del caso, per capire e comprendere appieno il volantino Trony sono disponibili qui sotto.