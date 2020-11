Dopo aver riscosso un enorme successo in Francia, l’operatore telefonico Iliad è sbarcato anche nel nostro paese e da allora ha cambiato radicalmente il panorama di questo settore. Le sue proposte, infatti, hanno da sempre attirato l’attenzione di molti utenti, dato che sono sempre caratterizzate da buone proposte ma soprattutto ad un prezzo basso e fisso. Vediamo in questo articolo, in particolare, le migliori offerte attivabili del mese di novembre 2020.

Offerte Iliad: ecco quelle attivabili a novembre 2020

L’ormai noto operatore telefonico francese Iliad si è sempre distinto per le sue ottime proposte tariffarie a dei prezzi più che competitivi. Per il mese di novembre 2020, in particolare, è possibile attivare numerose offerte con chiamate e SMS illimitati e internet, anche se al momento non sono presenti offerte e promozioni riguardanti il 5G.