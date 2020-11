Bennet strapazza letteralmente Unieuro lanciando un volantino che vuole attirare l’attenzione su di sé l’attenzione dei consumatori italiani, con prezzi alla portata di tutti, e sopratutto con sconti specialissimi.

La campagna promozionale, come già accaduto in passato, risulta essere disponibile nei punti vendita in Italia, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Chi vorrà approfittare dell’ottimo prezzo basso dovrà necessariamente affidarsi al negozio fisico, non all’e-commerce, con possibilità anche di puntare sulla rateizzazione senza interessi.

Bennet: queste sono le migliori offerte attive nel periodo

Il prodotto che maggiormente ha catturato la nostra attenzione è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone in vendita al prezzo base di 649 euro, e considerato una valida alternativa a tutti i dispositivi che attualmente troviamo disponibili sul mercato, e non da meno ai nuovissimi iPhone 12.

Chiaramente, parlando di un sistema operativo differente, potrebbe non piacere a tutti, ecco quindi arrivare anche l’alternativa, il Samsung Galaxy S10 Lite con sistema operativo Android. Qualitativamente di gran lunga inferiore al suddetto, resta un buon terminale da consigliare a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della telefonia mobile, senza spendere cifre eccessive, la richiesta del momento è di 399 euro.

Sfogliando il volantino Bennet si scovano anche altre occasioni che non dovreste lasciarvi sfuggire, come smartphone di fascia bassa, del calibro di Alcatel 1 SE 2020, Huawei P Smart 2019, Huawei P40 Lite E o Samsung Galaxy A20s. La campagna promozionale potete sfogliarla direttamente nelle pagine che trovate qui sotto.