Una fake news davvero ingannevole sta circolando sul web da ormai qualche settimana, il bollo auto ed il canone Rai sarebbero stati aboliti dal Governo Italiano, per aiutare i consumatori in un momento economicamente così difficile. Niente di più falso, è una bufala bella e buona, ora vi spieghiamo anche il motivo.

Lo diciamo subito, non credete alla notizia, il bollo auto ed il canone Rai dovranno essere, ahimé, pagati anche nel 2020, come tutti gli anni passati e quelli a venire. Il Governo al giorno d’oggi non si può permettere nemmeno di pensare ad una simile evenienza, per una mera motivazione economica. Ogni anno le due tasse garantiscono un introito di 7,5 miliardi di euro, dato il periodo storico in cui lo Stato si è ritrovato ad elargire molto denaro in aiuti umanitari alla popolazione, è chiaro che ogni singolo euro “guadagnato in tasse” può solamente far bene alle casse dell’erario.

Bollo auto e Canone Rai aboliti: la nuova bufala che sconvolge il web

Prestate sempre molta attenzione all’affidabilità dei siti internet da cui prendete le notizie, molto spesso circolano bufale create appositamente per attirare l’attenzione della popolazione, che con il tempo si rivelano tutt’altro che veritiere. Se leggete una notizia a prima vista molto interessante, verificatela su testate più credibili e popolari; nel caso in cui non venisse riportata, quasi sicuramente si trattava di una fake news.

Il motivo per cui vengono create è anch’esso economico, il sito guadagna nella visualizzazione dei banner pubblicitari inseriti al suo interno, di conseguenza più sono le visite, maggiori saranno anche i guadagni.