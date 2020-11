Secondo le ultime indiscrezioni starebbe per arrivare la modalità Dark del social network Facebook anche su Android, iPhone ed iPad. Sulla versione desktop c’è già, per l’app probabilmente è questione di settimane.

Così dopo ben oltre un anno di attesa la modalità scura ora sembra finalmente in arrivo anche nelle app Facebook per iPhone e Android. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Modalità Dark di Facebook in arrivo anche su iPhone, iPad ed Android

Non è solo questione di gusti o di migliore visibilità quando si usa il telefono di sera, ma anche di risparmio energetico, quantomeno per tutti quei dispositivi che usano uno schermo OLED. Perciò per chi la tiene sempre attiva aprire l’app di Facebook, dove al momento predomina un ampio sfondo bianco, è un vero e proprio pugno nell’occhio. Ma questa situazione sta finalmente per volgere al termine.

In base a quanto si apprende il colosso dei social ha già avviato la fase di test della modalità Dark nell’app per iPhone e iPad, nonché in quella per Android. Per il momento la stanno provando un numero ristretto di utenti, ma se verranno mantenute le tradizioni e se non ci saranno intoppi, tra poche settimane potrebbe essere accessibile a tutti.

A quel punto basterà andare nelle Impostazioni dell’app, sotto il pannello Privacy e forzarne l’attivazione tramite il relativo interruttore, oppure lasciare che l’app cambi colore in base al momento della giornata. Oppure, per gli amanti dell’interfaccia attuale, disabilitarla del tutto. Un assaggio dell’interfaccia si può avere dando uno sguardo al video pubblicato da Jane Manchun Wong su Twitter realizzato in collaborazione con Facebook.