L’epidemiologo della Northwestern University, la dott.ssa Sadiya Khan, analizza i sintomi del COVID-19 e il loro confronto con i virus e le allergie stagionali tipici, sottolineando anche l’importanza di ottenere un vaccino antinfluenzale quest’anno, cosa che i Centers for Disease Control and Prevention raccomandano alle persone.

A differenza delle allergie, il comune raffreddore, influenza e COVID-19 sono causati da virus infettivi che sono contagiosi

“Ottenendo un vaccino antinfluenzale, non solo ti proteggi, ma rinforzi il tuo sistema immunitario e proteggi gli altri dall’influenza e da una malattia più grave se dovessi contrarre sia l’influenza che il COVID-19”, ha detto il dottor Khan, assistente professore di medicina ed epidemiologia presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine. “La vaccinazione è particolarmente importante se sei incinta o immunocompromessa o se hai un contatto diretto con qualcuno che lo è.”

“Ci sono molti sintomi di un ‘comune raffreddore’, influenza e COVID-19 che si sovrappongono, tra cui febbre, starnuti, tosse e affaticamento”, ha detto Khan. “Un sintomo che sembra essere unico per COVID-19 è la perdita dell’olfatto o del gusto. Tuttavia, nessuno di questi sintomi è perfetto per diagnosticare la causa dei sintomi “simili al raffreddore” e l’unico modo per saperlo con certezza è fare il test “.

Allergie

“Anche se a volte le allergie stagionali possono anche causare sintomi sovrapposti, non sono infettive o contagiose e non causano febbre. È anche molto probabile che le persone che manifestano sintomi di allergia abbiano familiarità con loro, poiché probabilmente hanno gli stessi sintomi ogni autunno e primavera “.

I sintomi comuni includono:

Naso che cola o chiuso

Starnuti

Prurito / gola irritata

Prurito agli occhi

Drenaggio post-nasale

Raffreddore

Comune raffreddore

“Il comune raffreddore è causato da molti virus respiratori diversi. Alcuni di questi possono essere pericolosi nei bambini piccoli, come il virus respiratorio sinciziale, e portare al ricovero in ospedale, ma spesso causano sintomi lievi nei bambini più grandi o negli adulti della durata di circa due o tre giorni. In contrasto con l’influenza e il COVID-19, il comune raffreddore è solitamente una malattia lieve “.

I sintomi comuni includono:

Naso che cola o chiuso

Starnuti

Gola infiammata

Tosse

Congestione sinusale

Drenaggio post-nasale

Influenza

“L‘influenza” è causata da un virus influenzale, che può causare malattie da lievi a gravi o addirittura la morte.”

I sintomi comuni includono:

Febbri alte

Gola infiammata

Tosse

Mancanza di respiro o difficoltà a respirare

Dolori muscolari o debolezza

Stanchezza

Nausea, vomito o diarrea

COVID-19

“Il COVID-19 è causato da un nuovo virus chiamato SARS-CoV-2 e può essere asintomatico o causare malattie da lievi a gravi. Il modo migliore per proteggersi dal COVID-19 è indossare una mascherina fuori casa, praticare le distanze fisiche e lavarsi frequentemente le mani “.

I sintomi comuni includono: