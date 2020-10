Il tema delle radiazioni cellulari è entrato nel vivo dal momento in cui si è deciso di sbloccare le procedure per l’attivazione della rete 5G. Rivolte, proteste e tafferugli hanno prosperato in Italia così come nel resto del Mondo.

I movimenti sovversivi per l’installazione del network di ultima generazione sono degenerate al grido dell’hashtag #stop5G. Eppure tantissimi utenti promuovono la causa dell’ottimizzazione dopo essere venuti a conoscenza della pericolosità zero delle onde elettromagnetiche prodotte dagli smartphone. Scopriamo insieme quali sono quelli maggiormente sicuri.

Radiazioni degli smartphone: cosa dice l’indice SAR

Il SAR è un indice che sancisce il tasso di assorbimento specifico entro cui ogni costruttore deve attenersi. Il mancato rispetto del vincolo di esposizione per i 2 Watt per chilogrammo di peso corporeo alla testa causa la mancata attivazione delle procedure di vendita. Chiaro, quindi, che lo smartphone nelle nostre mani è passato con esito positivo dai rigorosi test di controllo.

Nonostante ci si attenga alle direttive è chiaro che alcuni telefoni emettano più radiazioni di altri. A sancire la base di confronto per la valutazione dell’indice è stato il Bundesamt Fur Strahlenschutz. In particolare si sente di consigliare i seguenti dispositivi:

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8 / Nokia 3.2 / Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Ci sono anche diversi modi per limitare le radiazioni in modo tale da ottenere un’esposizione quanto più bassa possibile. Tra i consigli forniti abbiamo:

disconnessione programmata o manuale delle componenti contestualmente inutili (NFC, GPS, WiFi, rete dati, Bluetooth, WiFi Direct, IR ed altro)

uso degli auricolari filari al posto delle componenti Bluetooth o dell’altoparlante diretto all’orecchio

spegnimento programmato del device in notturna con opportuno distanziamento

Vale la pensa considerare anche gli smartphone peggiori che sono stati inseriti nell’elenco che segue e che si trovano, dati alla mano, al limite estremo della tollerabilità per le radiazioni EM.

Telefoni peggiori