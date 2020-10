Tapatalk era un’app per Android incredibilmente popolare anni fa, in quanto forniva un modo semplice per accedere a migliaia di forum con una singola applicazione, in un periodo in cui molti siti web avevano layout per mobile limitati. L’app ha ancora un seguito fedele (anche se inferiore), sebbene la versione Android sia stata rimossa dal Play Store.

Tapatalk sembra essere scomparso dal Play Store all’inizio di questa settimana. Gli utenti hanno iniziato a notare la sua assenza giovedì scorso. Sebbene l’app rimanga funzionale per chiunque l’abbia già scaricata, gli abbonamenti VIP non sono ora disponibili, poiché si basavano sulla fatturazione in-app con Google Play.

Tapatalk è stata rimossa definitivamente dal Google Play Store

I canali social di Tapatalk hanno smesso di pubblicare contenuti. Infatti, l’account Twitter non viene aggiornato da aprile e la pagina Facebook dell’azienda è inattiva da oltre un anno. Di recente un amministratore sui forum di Tapatalk ha confermato che Google ha rimosso l’app. “Stiamo lavorando con Google Play per scoprire qual è il problema”, ha scritto l’amministratore, “avrete presto aggiornamenti a riguardo”.

Il motivo esatto della rimozione dell’app non è chiaro in questo momento, ma Google ha rimosso molte applicazioni per motivi che sono stati spesso messi in dubbio. Ad esempio, Podcast Addict è stato rimosso a maggio perché poteva essere utilizzato per riprodurre podcast sul COVID-19. Slide per Reddit è stato rimosso perché un singolo screenshot conteneva la parola “ISIS”. Infine, Tasker non è stato disponibile per un breve periodo a causa di un errore nel processo di revisione automatica di Google.