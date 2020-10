Molti probabilmente già lo sanno, ma molti altri potrebbero non saperlo. Netflix è la piattaforma di streaming video più ambita e usata in tutto il globo e la sua espansione continua a crescere giorno dopo giorno. È davvero strabiliante tenere conto di tutti i traguardi che ha raggiunto e soprattutto recentemente con la passata fase di lockdown, alcune serie TV hanno raggiunto un record di ascolti mai visto prima di quel momento. Ma Netflix non è solo fiction, infatti possiamo trovare altro materiale interessante come film, documentari e cartoni animati. Tuttavia, ciò che va per la maggiore sono sicuramente le serie e tra le più visionate in assoluto abbiamo sicuramente The Protector, Baby e The Umbrella Academy. Scopriamo di seguito le ultime novità a riguardo.

The Protector, Baby e The Umbrella Academy: le ultime novità

Iniziamo la carrellata di novità con The Protector e Baby. è stata la prima produzione originale turca targata Netflix a sbarcare sulla piattaforma. La serie turca, ispirata al romanzo “Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi” di Nilüfer İpek Gökdel, si è conclusa alla quarta stagione dopo tre stagioni davvero avvincenti. Non è stato ancora reso chiaro il motivo della chiusura della sere, ma probabilmente la produzione ha voluto concentrarsi su qualcosa di differente. Mentre, per quanto riguarda la seconda, è una serie TV italiana che si trova attualmente nella top 10 di Netflix. La sua nuova e ultima stagione ha lasciato parlare largamente di sé con un finale davvero incredibile. L’ultima stagione è da vedere ed è disponibile su Netflix.

Infine, concludiamo con The Umbrella Academy. La serie TV sta lavorando ad una terza stagione dopo che le prime due hanno davvero incuriosito i fan di tutto il mondo. La seconda stagione è andata in onda nel 2020, tuttavia non ci sono ancora comunicazioni circa l’uscita della prossima season.