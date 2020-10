Riuscire ad ottenere l’esenzione bollo auto sembra quasi un miraggio dopo il voto di sfiducia del Governo. Il mancato aumento dell’IVA ha causato un ritorno alle vecchie abitudini fiscali con un relativo ricarico dei prezzi dovuto all’intromissione delle commissioni PagoPA. Ci si ritrova a pagare di più con uno Stato che incassa quasi 7 miliardi di euro annui a fronte delle nuove immatricolazioni.

Benché il mercato delle auto sia in declino causa emergenza sanitaria alcune Regioni hanno acquisito autonomia decisionale lato prezzi. Le amministrazioni hanno votato a favore del Bollo Gratis che tante persone stanno ottenendo anche senza passare necessariamente all’auto elettrica. Scopriamo insieme quali sono le ultime novità.

Bollo Auto: condizioni per ottenere l’esenzione dopo il rinvio dei termini di pagamento senza mora

Evitare di pagare il bollo dell’auto per lungo tempo significa sobbarcarsi ulteriori oneri economici con importanti interessi fiscali applicati dall’Ente Riscossione. In caso si perseveri in simili condotte si finisce per incorre, oltre che nelle multe, anche nel fermo amministrativo del mezzo. Ma le Regioni che possiamo vedere in elenco hanno appoggiato la manovra di rinvio senza oneri che concede ulteriori mesi di circolazione gratuita.

Lombardia – sospensione 8 marzo – 30 settembre, pagamento limite entro il 31 ottobre 2020 .

– sospensione – 30 settembre, pagamento limite entro il . Campania – sospensione 1 giugno – 31 agosto, pagamento limite entro il 30 settembre 2020.

– sospensione – 31 agosto, pagamento limite entro il 30 settembre 2020. Abruzzo , Marche, Calabria, Liguria e Valle D’asta – sospensione fino al 30 giugno, pagamento limite entro il 31 luglio .

, Marche, Calabria, Liguria e Valle D’asta – sospensione fino al 30 giugno, pagamento limite entro il . Piemonte – sospensione fino al 31 maggio 2020, pagamento entro il 15 luglio 2020 .

– sospensione fino al 31 maggio 2020, pagamento entro il . Sicilia – sospensione 8 marzo – 2 novembre, pagamento entro il 30 dicembre 2020 .

– sospensione 8 marzo – 2 novembre, pagamento entro il . Provincia autonoma di Trento – sospensione fino al 31 ottobre 2020, pagamento entro il 30 novembre .

– sospensione fino al 31 ottobre 2020, pagamento entro il . Lazio, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano – proroga del pagamento scaduta al 30 giugno 2020 .

e Provincia autonoma di – proroga del pagamento scaduta al . Calabria , Liguria e Valle D’aosta – sospensione fino al 30 giugno, pagamento entro il 31 luglio 2020 .

, Liguria e – sospensione fino al 30 giugno, pagamento entro il . Puglia, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna – nessuna proroga al pagamento.

Decisamente migliore è la situazione in Emilia Romagna, dove a fronte dell’immatricolazione di nuove auto ibride si ottiene l’esenzione temporanea per 3 anni dell’imposta di possesso dei mezzi. Vale per coloro che presentano istanza spontanea con onere del mezzo inferiore o al massimo uguale a 191 Euro annui.