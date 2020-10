Euronics non vuole dimenticarsi di tutti gli utenti che, al giorno d’oggi, sono alla ricerca della migliore occasione per risparmiare, godendo delle svariate campagne promozionali attualmente disponibili sul mercato italiano.

In tutti i punti vendita di proprietà del socio La Via Lattea, fino al 28 ottobre è stato attivato un buonissimo volantino, in grado di proporre all’acquirente un regalo molto interessante. Coloro che infatti sceglieranno di aggiungere al proprio carrello uno o più prodotti contrassegnati dall’apposito bollino, riceveranno in cambio un set di pentole Tognana a titolo completamente gratuito. La consegna dell’omaggio avverrà direttamente in cassa, non sarà necessario attendere altri intervalli temporali.

Euronics: queste sono le offerte migliori del momento

Le possibilità di acquisto racchiuse all’interno del volantino Euronics sono davvero moltissime, non mancano prima di tutto i top di gamma del momento, quali sono Samsung Galaxy S20 o Galaxy Note 20, entrambi disponibili a prezzi abbastanza elevati parliamo di 649 e 979 euro, ma più che soddisfacenti in termini prestazionali.

Gli utenti che sono alla ricerca di prodotti più economici, troveranno soddisfazione nella presenza di Oppo A53s, di Huawei P40 Lite, di Huawei P30 Lite o di LG K52, tutti proposti ad un prezzo che non supera i 269 euro. Se interessati alla serie P30/P40 di Huawei, ricordiamo che a partire dalla P40 mancano i servizi Google, il sistema si baserà sugli Huawei Mobile Services (definiti anche HMS).

