Microsoft ha iniziato a distribuire l’aggiornamento di ottobre per l’ultima versione del suo sistema operativo, Windows 10. Nonostante non sia molto corposo, l’aggiornamento introduce una serie di novità molto interessanti, a partire da una nuova interfaccia del menu Start.

Windows 10, tutte le novità dell’update di ottobre

Le modifiche applicate al menu Start rappresentano, probabilmente, l’aspetto più innovativo dell’aggiornamento di ottobre per Windows 10. Il menu Start presenta adesso un’interfaccia semplificata e più uniforme: lo sfondo delle caselle dedicate alle applicazioni e alle cartelle presenti sul computer, infatti, è adesso di colore trasparente. Puoi comunque modificare l’aspetto del menù Start cambiandone il colore all’interno delle impostazioni di Windows.

E’ stata poi semplificata anche la barra degli strumenti di Windows, dove la barra di ricerca è stata ridotta ad una piccola icona a forma di lente (sparisce, dunque, lo spazio bianco di immissione del testo). Microsoft ha anche cambiato il modo in cui funziona la funzione alt-tab: non solo si potranno comprimere le app aperte, ma si potranno vedere anche tutte le tue schede aperte in Edge.

L’aggiornamento introduce anche altre novità, inclusa la possibilità di aumentare la frequenza di aggiornamento del display direttamente dalle impostazioni di sistema, piuttosto che farlo tramite il software della scheda grafica. Le notifiche ora includono i loghi delle app, rendendo più facile capire a colpo d’occhio da dove proviene. Oltre ciò, Microsoft ha anche introdotto l’app Xbox Game Pass per eseguire i titoli Xbox sul computer.

L’aggiornamento è in queste ore in fase di roll-out, ma potrebbero volerci giorni prima che sia disponibile per tutti gli utenti.