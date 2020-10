Il

Pac-Man sarà il prossimo gioco che inserirà al suo interno una modalità battle royale. Pac-Man Mega Tunnel Battle è uno spin-off della classica serie arcade in cui i giocatori cercheranno di sopravvivere ad un “buffet mortale”. Il gioco è stato annunciato oggi durante una breve presentazione Stadia. Il titolo competitivo per 64 giocatori arriverà prima sulla piattaforma di streaming di videogiochi di Google il 17 novembre.

È possibile scaricare al momento solo una demo gratuita disponibile su Stadia. Quando il gioco verrà rilasciato il prossimo mese, avrà un prezzo che si aggira intorno ai €20. Le regole del battle royale saranno semplici: i giocatori inizieranno ciascuno nel proprio labirinto, ma avranno l’opportunità di invadere i labirinti degli altri e di ottenere potenziamenti mentre fantasmi e altri antagonisti cercano di uccidere tutti.

Pac-Man Battle Royale sarà disponibile su Google Stadia

Il gioco è stato sviluppato da Heavy Iron Studios in collaborazione con Bandai Namco. Uno degli elementi più interessanti che distingueranno l’esperienza battle royale di Pac-Man Mega Tunnel Battle dagli altri giochi è l’aspetto dell’interazione con il pubblico. Una modalità spettatore consentirà alle persone di guardare le partite e votare quali power-up verranno distribuiti Questo è senza dubbio un tentativo di invogliare le persone a guardare le partite in streaming.

Durante la presentazione, Stadia ha anche annunciato Hello Engineer, uno spin-off multiplayer del simulatore Hello Neighbor. Esso sarà un’esclusiva a tempo sulla piattaforma in arrivo nel 2021. Star Wars: Jedi Fallen Order sarà finalmente disponibile per l’acquisto anche su Stadia a partire dal 24 novembre, poco più di un anno dopo il suo debutto iniziale.