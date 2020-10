Nelle ultime ore Google ha distribuito un’interessante novità che coinvolge il suo Assistant e che farà felici gli utenti abbonati a Disney +, il servizio di streaming multimediale lanciato recentemente in Italia.

Per la precisione, ha reso disponibili tutti i comandi di Assistant anche per gli utenti che utilizzano la piattaforma di contenuti in streaming appena citata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Assistant ora disponibile anche per la piattaforma Disney Plus

Google Assistant ora offre il supporto a Disney + tra i servizi di streaming: come abbiamo potuto scoprire, nella sezione Video e Foto di Assistant su dispositivi Android è possibile collegare il proprio account Disney +. Il collegamento renderà possibile la gestione dei contenuti di Disney + tramite comandi vocali. Essendo un servizio Google, la funzione non arriverà anche sui dispositivi iOS.

La novità è ora in fase di distribuzione via server e dovreste già vederla disponibile tra le impostazioni di Assistant sul vostro dispositivo. Se ancora non la vedete disponibile, vi consigliamo di attendere qualche ora o al massimo qualche giorno. Vi ricordo che ogni mese la piattaforma rilascia dei nuovi contenuti molto interessanti.

Per esempio durante questo mese di ottobre 2020 attendiamo il film originale Nuvole, la seconda stagione di The Mandalorian, i film di Benigni, Troisi e Aldo, Giovanni e Giacomo, e tutte e tre le stagioni di Sara e Marti. E tanto tantissimo altro solo su Disney +. Oltre a questi pochi titoli menzionati, saranno disponibili anche serie TV, documentari, film originali e non, e moltissimi altri contenuti. Non vi resta che recarvi sulla piattaforma per scoprirli.