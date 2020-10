Euronics ha recentemente deciso di rinnovare le proprie campagne promozionali, proponendo al pubblico una soluzione completamente modificata rispetto al volantino precedente, a partire dalla diffusione sul territorio nazionale.

Esattamente come accadeva in passato, fino al 28 ottobre sono stati attivati sconti localizzati, o meglio definiti regionali. La soluzione raccontata nel nostro articolo è da ritenersi valida solamente presso i negozi del socio Dimo, non altrove in Italia o sul sito ufficiale. Gli utenti interessati all’acquisto dovranno recarsi personalmente in negozio, ed allo stesso tempo potranno anche approfittare del pagamento rateizzato in 10 mesi, o meglio definito a Tasso Zero.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon, sono tutti disponibili sul canale Telegram.

Euronics: tanti sconti per tutti i gusti

Il volantino Euronics strizza l’occhio a tutti i migliori prodotti in promozione, infatti gli utenti possono accedere ad un elevato quantitativo di sconti e di modelli in offerta, tra cui appunto i top di gamma.

Il terminale più in voga nell’ultimo periodo è sicuramente Oppo Reno 4 Pro, un modello caratterizzato da un’estetica veramente accattivante, nonché comunque da prestazioni al top; il prezzo purtroppo non è alla portata di tutti, corrisponde precisamente a 799 euro.

Volendo risparmiare un pochino, è possibile virare direttamente su Xiaomi Mi 10T, uno smartphone che promette la possibilità di godere di ottime prestazioni, dietro il pagamento di un contributo non particolarmente elevato, soli 499 euro.

Le possibilità di acquisto garantite dal volantino Euronics non terminano qui, per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale potete affidarvi subito alle pagine elencate direttamente nel nostro articolo.