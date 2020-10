Esselunga apre le porte dei propri negozi ai videogiocatori, in particolare a tutti gli utenti che al giorno d’oggi sono pronti per una nuova avventura calcistica con Fifa 21. Il volantino si concentra esclusivamente sul futuro episodio di Electronic Arts.

Disponibile esclusivamente nei punti vendita fino al 28 ottobre, l’acquisto non potrà essere completato, almeno al prezzo indicato, sul sito ufficiale o altrove. La versione commercializzata prevede l’upgrade gratuito alla PS5, ciò sta a significare che nel momento in cui verrà commercializzata la futura console, il gioco sarà perfettamente compatibile con la stessa.

Esselunga: l’offerta è spettacolare

L’offerta, come ormai avrete capito, si basa esclusivamente su Fifa 21 per PS4 (no Xbox One), in vendita ad un prezzo veramente invitante, 49,90 euro.

La nuova versione del gioco di simulazione calcistica più famoso al mondo prevede oltre 700 squadre, suddivise in 30 campionati e 90 stadi; per rendere l’esperienza sempre migliore ed accattivante, Electronic Arts ha puntato a realizzare un gameplay più realistico, con lo scopo di voler migliorare il controllo e favorire la fantasia del gamer.

Tra le modalità evergreen spicca sicuramente la Carriera, cuore pulsante di Fifa 21, l’occasione perfetta per diventare l’allenatore della propria squadra del cuore, e cercare di portarla più in alto possibile.

Le possibilità di gioco sono davvero tantissime, il prezzo indicato è valido in tutti i punti vendita Esselunga, ma è importante ricordare che le scorte potrebbero essere un problema. Il consiglio, se interessati all’acquisto, è di recarsi quanto prima in negozio.