Coronavirus: quando vanno utilizzate le mascherine?

Il nuovo Dpcm di ottobre, che indica le misure per contenere la diffusione del Coronavirus, è slittato ad oggi, 15 ottobre. È arrivato il momento di far chiarezza sul giusto utilizzo della mascherina. Quando è obbligatorio usarla? Quando si rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro?

Coronavirus: in moto con un amico

La mascherina può essere tolta solo se da soli. Dunque se siete solo amici e non congiunti, il dispositivo di sicurezza va indossato, nonostante il casco.

In auto con amici

La mascherina si può togliere solo quando in auto si è con dei congiunti del conducente. Se invece siete in presenza di un amico, va indossata.

A correre da soli

Fortunatamente per chi fa attività sportiva da solo all’aperto non è obbligatoria la mascherina. Purché, però, mantenga la distanza di sicurezza (2 metri) rispetto alle altre persone che vanno a correre o che passeggiano al parco o in città. Ad ogni modo portatela sempre con voi per prevenire il contagio da Coronavirus.

A passeggio con il proprio cane

Se esci da solo per portare il cane a passeggio non hai bisogno della mascherina, almeno che non vi siano altre persone in strada.

A passeggio con il figlio

Se il bambino ha meno di 6 anni, non avrà bisogno di usare il dispositivo. Mentre tu (genitore) dovrai indossarlo nel caso in cui non ti trovi in un luogo isolato.