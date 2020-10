Facebook Messenger ha un logo completamente nuovo e ora ha diverse nuove funzionalità di personalizzazione, adesivi selfie, temi di chat e nuove modalità per gli utenti. I nuovi aggiornamenti fanno parte delle misure di Facebook per integrare Messenger con i messaggi privati ​​di Instagram, anche se non è stata ancora decisa una data per il rilascio.

Per chi se lo fosse perso, il mese scorso Facebook ha annunciato l’integrazione di Messenger con Instagram con l’idea di ottenere un’unica piattaforma di messaggistica universale, incluso WhatsApp. L’obiettivo è quello di riunire le app di messaggistica di Facebook in un’unica piattaforma.

Facebook Messenger, Whatsapp e Instagram in un unica piattaforma

L’amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, aveva insistito per trasformare la piattaforma di social media da uno spazio pubblico a uno con grande attenzione alla comunicazione privata. Non è noto come Facebook ora aggiungerà WhatsApp con Messenger e Instagram senza problemi, poiché il servizio di messaggistica è crittografato end-to-end.

È probabile che Facebook aggiunga la crittografia end-to-end a tutte le sue app di messaggistica. L’ultimo aggiornamento di Messenger includeva le stanze, una nuova modalità di visualizzazione video, una barra di risposta emoji personalizzabile e nuovi adesivi personalizzati.

Il cambiamento più evidente è ovviamente il nuovo logo Messenger, che utilizza anche un tono sfumato di colore. Oltre ad esso, il team di sviluppo sta anche lavorando a nuovi temi per la chat. Non è ancora chiaro quando le app di messaggistica di Facebook diventeranno un’unica piattaforma. Dunque, non ci resta che attendere un comunicato ufficiale.