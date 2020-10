Prima di Google Pixel 4a e Google Pixel 4a 5G c’erano stati Google Pixel 3a e Pixel 3a XL. Nelle ultime ore sono arrivate delle segnalazioni che riguardano appunto quest’ultimi modelli.

Alcuni utenti hanno infatti lamentato di non riuscire a passare dal sistema operativo Android 10 Pie al nuovo aggiornamento Android 11. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alcuni Google Pixel 3A non riescono ad aggiornarsi ad Android 11

Nelle ultime ore è saltato fuori un problema che, inizialmente ha del paradossale. Alcuni Google Pixel 3a/3a XL stanno avendo problemi con l’aggiornamento ad Android 11. Più precisamente, non ne vogliono sapere di passare direttamente da Android Pie alla versione più recente del robottino verde.

La lunga attesa per i nuovi modelli della serie Pixel 4a, combinata al fatto che, al netto di una scheda tecnica non aggiornatissima e non del tutto priva di sbavature, Google Pixel 3a rimane tuttora uno smartphone molto valido, ha fatto sì che negli ultimi tempi molti nuovi esemplari di questo modello siano usciti dalla confezione di vendita per la prima volta. Proprio i più recenti acquirenti di Google Pixel 3a/3a XL sono quelli potenzialmente più interessati dal problema: lo smartphone esce dalla scatola con ancora Android 9 Pie e due major release ad attenderlo.

Ebbene negli ultimi tempi, sulle pagine di Google Support Forums stanno fioccando le segnalazioni di utenti che non riescono a passare direttamente ad Android 11 partendo da Android Pie. I primi report risalgono alla seconda metà di settembre, poco dopo il rilascio di Android 11 da parte del colosso di Mountain View. Gli smartphone della serie Pixel hanno nel software il proprio principale punto di forza e sono ovviamente in prima linea per i nuovi aggiornamenti. Per questo motivo è ancora più deludente il fatto che Google non è ancora intervenuta.