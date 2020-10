Da quando il Governo ha introdotto il bonus mobilità numerosi consumatori ne hanno approfittato per acquistare biciclette e monopattini. Con questo nuovo bonus i consumatori possono ricevere un rimborso fino a 500,00 Euro per ogni monopattino, bicicletta o veicolo elettrico a propulsione elettrica acquistato. Tale rimborso può essere richiesto entro la fine di quest’anno, ma ecco qualche dettaglio in più.

Bonus monopattini e biciclette: i rimborsi sono pronti per i richiedenti, ecco le news

Questo bonus, differentemente dagli altri proposti dal Governo, non richiede dei requisiti particolari perché possono richiederlo tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età e risiedono in una città con 50 mila abitanti o superiore. I richiedenti hanno la possibilità di ricevere un rimborso del 60% e fino ad un massimo di 500,00 Euro, è bene però conservare lo scontrino o la fattura d’acquisto perché è necessario verificare il costo sostenuto e la data d’acquisto.

Secondo le ultime notizie che circolano in rete i rimborsi dovrebbero partire il 4 di Novembre, salvo eventuali imprevisti. E’ molto importante, però, possedere le credenziali SPID perché quest’ultime sono necessarie per presentare lo scontrino/fattura d’acquisto sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente. Per tutti i consumatori che non ne sono in possesso, infatti, si consiglia di richiederle in modo da trovarsi preparati al momento del rimborso.

Una volta effettuato l’accesso la pratica è semplice e veloce, basta seguire tutte le istruzioni dettagliate che il sito web mette a disposizione e presentare lo scontrino o la fattura d’acquisto. In questo modo è possibile procedere con la richiesta di rimborso.