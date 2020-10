Netflix: la lunga lista delle serie tv che non rivedrete sulla piattaforma

Reed Hastings e Marc Randolph non sapevano a cosa sarebbero andati incontro quel 29 agosto del 1997. Ventitré anni dopo la loro colossale creazione, i due soci si trovarono ricchi di fama e di denaro. Eppure la loro fu solo una “ribellione” nei confronti del vecchio noleggio di DVD, dopo che uno dei due si ritrovò una multa particolarmente salata per aver riconsegnato in ritardo un film. Oggi, strano giorno di sole del 2020, (come da anni a questa parte) la piattaforma streaming di film e serie tv prende il nome di Netflix. Tale colosso nato in California ha per giunta causato dei dissapori tra gli utenti in quando ha eliminato dalla sua lista ben 14 serie tv. Scopriamo quindi quali sono le serie prese di mira dalla piattaforma.

Netflix: le serie tv sparite dalla circolazione

Iron Fist

Daredevil

The Good Cop 2

Orange is the new black

Luke Cage

All About The Washingtons

Fuller House

Travelers

Jessica Jones

The Punisher

Friends From College

One Day At A Time

Santa Clarita Diet

The Ranch

Chambers

The Rain

Tuca and Bertie

Designated Survivor

Trinkets

13 Reasons Why

She’s Gotta Have It

Grace and Frankie

The OA

No Good Nick

Bojack Horseman

Dear White People

Dark

Tra quelle provenienti da altre piattaforme ed ospitate dal colosso dello streaming Netflix vediamo invece: