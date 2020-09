Dark, The Order, STRANGER THINGS, Tredici, You: ecco quali non torneranno

La piattaforma americana streaming Netflix nacque nel 1997 in California dai fratelli Reed Hastings e Marc Randolph. Essa si sviluppò in seguito ad una multa causata da un mancato pagamento di un DVD affittato. Pertanto inizialmente, di tutto si trattava tranne che di una società che applicasse la distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Su tale piattaforma le ore scorrono veloci, tanto da riuscire a guardare un’intera serie in un solo giorno. Al suo interno è possibile trovare serie tv come Dark, The Order, STRANGER THINGS, Tredici, You. A proposito, quando arriveranno i nuovi episodi?

Dark, The Order, STRANGER THINGS, Tredici, You: tutti gli aggiornamenti dalla serie

Le nuove stagioni della successione di episodi stanno per ritornare sul colosso USA.

Partendo da Stranger Things e le folli avventure di 6 bizzarri bambini dalle grandi personalità molto diverse tra loro, le notizie sono in parte positive. Dopo il lockdown infatti, il cast ha dato nuovamente il via alle riprese cinematografiche per le nuove puntate. Purtroppo però non si sa ancora quando sarà possibile vederle.

Anche You tornerà senza dubbio su Netflix. Il thriller psicologico nato in America e tratto dall’omonimo libro, farà la sua entrata di scena con la terza stagione, ma quando? Questo ancora non lo sappiamo.

Le notizie risultano meno positive per quanto riguarda Dark. Essa ha lasciato per sempre la piattaforma, provocando un enorme diverbio tra gli appassionati della serie.

Anche Tredici è destinata alla stessa sorte. Nonostante lo scalpore che causò in passato per via della trama thriller ed avvincente, le sue puntate sono giunte ad un termine definitivo.