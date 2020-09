Netflix è la piattaforma streaming video più utilizzata in assoluto dagli utenti di tutto il mondo. Il materiale che possiamo visionare è davvero ampio: possiamo trovare film, cartoni animati, documentari e serie TV. Sarebbe davvero impossibile guardare tutto quello che la piattaforma ha in serbo per noi, ma siamo qui per darvi dei consigli utili che vi possono aiutare ad orientarvi. Senza ombra di dubbio, ciò che è maggiormente visionato sono le serie TV. Tra queste, ne abbiamo tre che hanno riscosso un gran successo, ossia Lucifer, The Witcher e Stranger Things. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità.

Netflix: le nuove puntate di Lucifer, The Witcher e Stranger Things

Iniziamo parlando di Lucifer. Come tutti sanno, la serie TV ha avuto parecchie difficoltà a causa del fatto che gli autori stavano pensando di porre fine al ciclo narrativo con la quarta stagione. Gli utenti hanno fatto ferro e fuoco affinché questa tornasse sul piccolo schermo, e ci sono riusciti. Attualmente su Netflix sono disponibili le prime 8 puntate di Lucifer 5, in seguito sarà uppata la seconda parte.

Continuiamo parlando di The Witcher. Dopo una stagione decisamente ricca di successi, la serie ha lasciato spazio ad un prequel che prende il nome di The Witcher: Blood Origine. Sembra che questo sia ambientato in un mondo elfico collocato temporalmente 1200 anni prima degli episodi della fiction.