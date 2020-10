Expert distrugge Amazon con il lancio di una campagna promozionale che prova a soddisfare le esigenze dei tantissimi consumatori che, almeno al giorno d’oggi, si ritrovano pronti ad acquistare un nuovo terminale mobile.

Alla base del volantino Expert troviamo una soluzione che ricorda indirettamente quanto stiamo vedendo da Unieuro. In pratica, l’utente che acquisterà uno dei prodotti contrassegnati acquisirà il diritto di acquistare la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus a titolo gratuito. Per ottenere il risultato desiderato, lo ricordiamo, non sarà necessario superare un livello minimo di spesa o altro.

Non perdetevi le offerte Amazon migliori, e sopratutto scoprite in anteprima assoluta tutti i codici sconto del Prime Day, li trovate subito sul canale Telegram.

Expert: il volantino fa faville

In perfetta linea con il periodo storico che stiamo attraversando, ecco arrivare il solito sconto applicato al Samsung Galaxy S20, lo smartphone di fascia alta iconico del brand sudcoreano. Il suo prezzo di vendita è estremamente ridotto, al giorno d’oggi gli utenti potranno spendere solamente 599 euro per il suo acquisto, una delle cifre più basse dall’effettivo giorno di lancio.

Volendo invece dimezzare la spesa finale, il consiglio è di puntare dritti verso l’Oppo A91, lo smartphone che promette ottime prestazioni ad un prezzo effettivamente ridotto, soli 269 euro (il plus è il display AMOLED).

Se volete conoscere da vicino il volantino Expert, affidatevi subito alle pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo, troverete anche i migliori sconti applicati su differenti categorie merceologiche, come informatica, televisori e quant’altro.