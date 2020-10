Il SottoCosto lanciato in questo periodo da Bennet supera complessivamente le offerte di Amazon, proprio in termini di sconti applicati, e disponibilità sul territorio italiano, sebbene comunque sia in parte limitato.

Come sempre accade quando parliamo di una promozione di questo tipo, è bene ricordare che le scorte sono assolutamente limitate, e non vengono rifornite in corso d’opera. In altre parole, sebbene la campagna promozionale sia più duratura nel tempo, quando le unità in negozio vengono terminate, non vengono aggiunte nuovamente.

Bennet: il SottoCosto mette all’angolo le offerte Amazon

Partendo dall’ottima base garantita dalle offerte Amazon, gli utenti possono davvero approfittare di tantissimi altri sconti tra cui scegliere, in particolare l’Apple iPhone 11, in vendita ufficialmente a soli 598 euro. A conti fatti, considerando la sola versione da 64GB di memoria interna, è il prezzo più basso che abbiamo mai visto in un negozio fisico.

Acquistato lo smartphone, è arrivato il momento di puntare ad un accessorio per espandere l’ecosistema Apple, ecco allora che può tornare utile lo sconto sulle AirPods, le iconiche cuffiette true wireless, finalmente in vendita a soli 109 euro.

Il volantino Bennet continua comunque a stupire con altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, ricordiamo infatti essere presenti anche smartphone Android, del calibro di Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A51, Huawei P Smart+ 2019 e similari. Tutti i dettagli sono riassunti nelle pagine che trovate incluse nel nostro articolo, e disponibili ovunque sul territorio nazionale.