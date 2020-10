Non dovrai aspettare troppo a lungo per giocare nei panni di un personaggio di Minecraft in Super Smash Bros.Ultimate. Microsoft, Mojang e Nintendo hanno rilasciato il loro teaser confermando che Steve e Alex saranno disponibili per il combattimento il 13 ottobre come parte dell’Ultimate Fighters Pass Vol. 2. Come promesso, vedrai anche una mappa a tema Minecraft e sette musiche aggiunte.

A quanto pare, i blocchi tipici di Minecraft saranno utilizzabili in battaglia. Puoi far oscillare il tuo piccone per attacchi semplici o, all’occorrenza, “minare” livelli per creare blocchi (come strumenti difensivi) e creare oggetti. Dunque, i combattimenti potranno diventare delle vere partite di Minecraft.

Super Smash Bros. Ultimate farà coppia con il mondo di Minecraft

I giocatori, infatti, potranno utilizzare il famoso tavolo di fabbricazione durante i combattimenti. Lo Smash finale per entrambi i personaggi è un “House of Boom” che getta i nemici in un mucchio di Creepers esplosivi. The Fighters Pass Vol. 2 costa circa € 30 ed include diversi personaggi come Min Min di Arms. Se sei interessato solo a Minecraft, però, puoi acquistare il Challenger Pack per € 6 e ottenere Steve e Alex.

L’annuncio è arrivato insieme all’evento virtuale Minecraft Live che includeva una serie di notizie per i giochi di Minecraft stessi. In particolare, il gioco multipiattaforma Minecraft Dungeons arriverà a novembre per Switch, PS4, Xbox One e PC Windows. L’add-on Howling Peaks per Minecraft vero e proprio, nel frattempo, arriva a dicembre. Microsoft e Mojang sono determinati a mantenere Minecraft sotto i riflettori e questo include esperienze in altri giochi oltre a funzioni.