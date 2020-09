La nuova piattaforma streaming per i giochi su cloud, Xbox Game Pass Ultimate, è finalmente arrivato per Android. Sarà disponibile in 22 paesi in tutto il mondo al momento del lancio, inclusi quelli in Nord America, Europa e Asia.

Quando Microsoft ha rivelato per la prima volta il suo servizio di streaming di giochi, era noto come Project xCloud. Ora che uscirà presto dalla beta, lo streaming su cloud sarà solo un’altra funzionalità di Xbox Game Pass Ultimate, il servizio di abbonamento ai giochi dell’azienda che include anche Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, EA Play.

Xbox Game Pass: nella lista dei paesi c’è anche l’Italia

Lo stesso Xbox Game Pass è un po’ simile a Netflix. Per un basso costo mensile, i membri ricevono un catalogo a rotazione di centinaia di giochi, inclusi gli esclusivi Xbox Game Studios che vengono lanciati nel servizio il giorno in cui vengono rilasciati per tutti gli altri.

Microsoft ha confermato che il cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate sarà disponibile in 22 paesi in tutto il mondo. Ecco quali : Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti.

Considerando l’espansione che sta già subendo in arrivo in nuovi paesi, è ragionevole che lo streaming di giochi Xbox si espanderà ulteriormente in futuro. Microsoft non ha commentato quali paesi sta cercando di aggiungere all’elenco. Xbox Game Pass Ultimate è uno dei pacchetti di gioco più apprezzati dai giocatori per il suo prezzo e la sua quantità di titoli famosi.