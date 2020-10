Se si è in possesso di monete rare e antiche, si potrebbe avere tra le mani una vera e propria fortuna in quanto i collezionisti proporrebbero cifre elevate per averle. Oltre a questa tipologia, però, possono avere un valore in denaro molto alto anche le classiche monete che siamo soliti utilizzare, come ad esempio una moneta da 2 euro. Una di queste ultime, in particolare, può valere molti soldi.

Ecco quale moneta da 2 euro può valere oltre 2000 euro

Il valore di una moneta dipende, come già accennato, da molti fattori. Si può trattare di una tipologia rara e difficile da reperire. Nonostante questo, però, le monete rare che possono valere molti soldi non sono soltanto quelle coniate molti anni fa, ma anche quelle più recenti, come la moneta da 2 euro. Di questa moneta sono state coniate numerose versioni in diversi paesi di tutta l’Europa, ma quelle che possono valere di più in assoluto sono quelle commemorative.

I collezionisti del settore sono molto interessanti a questa tipologia di moneta e spenderebbero cifre di gran lunga superiori al loro reale valore. Per quanto riguarda la moneta da 2 euro, quella che può valere più soldi è quella di Grace Kelly. Quest’ultima moneta fu coniata dal Principato di Monaco nel 2007, anno in cui occorreva l’anniversario della morte dell’attrice e moglie del Principe Ranieri. All’epoca, furono coniati circa 20.000 esemplari dedicati ai collezionisti, anche se tutt’ora è possibile ancora trovarli in circolazione. Il valore di questa moneta varia tra i 1500 e 2500 euro ma, se si trova in condizioni di usura, il suo valore può scendere a circa 600 euro.