Uno dei videogame più famosi al mondo, Pokémon Go, è pronto per l’arrivo di un nuovo e incredibile evento, quello di Halloween. Il mese di Ottobre è iniziato come una vera e propria bomba per gli utenti, con innumerevoli nuovi eventi e opportunità come ad esempio:

Dalle 22 di venerdì 2 ottobre 2020 alle 22 di venerdì 9 ottobre 2020, gli utenti hanno la possibilità di sfidare Moltres nei raid a cinque stelle.

Dalle 22 di venerdì 9 ottobre 2020 alle 22 di venerdì 23 ottobre 2020, gli utenti possono sfidare Giratina nella sua Forma Originale nei raid a cinque stelle e i più fortunati potrebbero anche incontrare un cromatico.

Questi sono solo alcune delle novità introdotte da Niantic e il suo team di sviluppo, il suo obiettivo è sempre quello di offrire agli utenti delle nuove sfide in modo da non rendere il gioco troppo monotono. Come già anticipato precedentemente, le novità arrivano anche per il giorno di Halloween.

Pokémon Go: l’evento di Halloween è sempre più vicino, ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti

L’anno scorso l’evento Halloween ha riscosso un successo incredibile introducendo come nuovo Pokémon Darkrai, Yamask e la sua forma brillante, diversi bonus e tanto altro. Anche quest’anno Niantic e il suo team di sviluppo ha lavorato durante a questo nuovo evento, purtroppo le informazioni a riguardo sono ancora poche.

Dalle 17 di venerdì 2 ottobre fino alle 7 di sabato 9 ottobre è previsto un evento moda in collaborazione con Longchamp. Per quanto riguarda il giorno di Halloween in Pokémon Go sono al momento confermati: