Pokémon Masters EX: il gioco regala grandi novità per il mese di ottobre

Pokémon Masters EX è un videogioco free-to-play per sistemi operativi iOS e Android che ogni mese propone dei nuovi aggiornamenti. Stavolta regalerà ai suoi fan delle novità davvero speciali. Scopriamo cosa accadrà nel mese di ottobre.

Pokémon Masters EX: vento di Corrado e Luxray

Oggi, 30 settembre il videogame è pronto per il primo update, il quale avrà come protagonista l’ottavo Capopalestra di Sinnoh: Corrado. Ovviamente non sarà solo, con lui troveremo il suo fidato Luxray e il Superquattro Vulcano! Per giunta verrà aggiunta l’Unicerca VIP dedicata proprio al Capopalestra Elettro!

Evento di Halloween

Esattamente tra un mese (31 ottobre) invece, per la festività di Halloween ci saranno delle novità ancora indecifrabili riguardanti Pokémon Masters EX. Intanto possiamo accennarvi che a partire dal 15 ottobre Malpi e Alcide riceveranno dei costumi speciali. Difatti, la Superquattro di Alola sarà travestita da Mimikyu e formerà un’Unità con quest’ultimo. D’altro canto, Alcide avrà un costume da Mightyena e formerà un’Unità proprio con questo Pokémon di Tipo Buio.