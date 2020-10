I vari Governi che nel tempo si sono susseguiti hanno votato la sfiducia all’abolizione del bollo auto dopo il mancato e previsto aumento dell’IVA. I 7 miliardi di euro di introito annuo a favore dello Stato non si sono potuti recuperare, motivo per cui ci troviamo ancora a pagare l’odiosa imposta. Ma ci sono buone notizie per chi ha la possibilità di prorogare o sospendere il pagamento per un periodo di tempo ragionevolmente lungo. Ecco quali sono le ultime novità.

Bollo Auto: stop temporaneo e proroghe mensili per il pagamento della tassa peggiore

Analizzando la questione Emilia Romagna si scopre che i nuovi clienti con auto ibrida possono sfruttare gli incentivi per il bollo auto gratuito valido per un lasso di tempo di 3 anni. Ciò vale solo per nuove immatricolazioni e nel caso in cui la potenza espressa dal motore non valga una quota fiscale superiore a 191 Euro. In tal caso lo sconto è di 573 Euro Gratis spalmati nell’arco di 36 mesi a partire dalla prima richiesta (da fare spontaneamente).

In altre Regioni, invece, non c’è l’azzeramento fiscale ma soltanto una proroga che in vista di un potenziale nuovo lockdown potrebbe subire una ulteriore rimodulazione in avanti. Ecco la speciale lista dei rinvii: