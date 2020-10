Chi, come me, è in attesa che Apple apra i pre-ordini di iPad Air? Il nuovo tablet di casa Cupertino si sta facendo aspettare, e se è vero che l’attesa aumenta il desiderio, è anche vero che tenerci sulle spine non è poi così divertente. Apple ci aveva avvisati: iPad Air 4 sarebbe stato disponibile ad ottobre, ma nessun riferimento circa il giorno del debutto.

iPad Air 4, quando lo si potrà finalmente acquistare?

Presentato lo scorso 15 settembre, il nuovo iPad Air potrebbe debuttare a breve, brevissimo. Stando ad alcune fonti molti attendibili, si tratterebbe addirittura di ore. Mark Gurmann, giornalista di Bloomberg molto noto per l’attendibilità e l’affidabilità delle notizie da lui diffuse, ha infatti fatto sapere su Twitter che “il materiale di marketing Apple per il nuovo iPad Air sta iniziando ad essere consegnato nei negozi, il che suggerisce un lancio imminente. Apple aveva detto a ottobre […], dunque non è una grande sorpresa.”

Apple marketing materials for the new iPad Air are starting to land at retail stores, suggesting a launch sooner rather than later. Apple said October, which is tomorrow — so not a surprise. — Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2020

Il debutto dei nuovi iPad Air potrebbe dunque anticipare l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 12, del quale – purtroppo – non si hanno ancora notizie ufficiali a riguardo.

Il nuovo iPad Air 4 (2020) assomiglia molto ad iPad Pro: conserva lo stesso display con cornici sottili e privo di tasto Home ed un design a bordo piatto. Il sensore di impronta digitale è stato integrato all’interno del pulsante di accensione.

Il tablet sfoggia un display Liquid Retina da 10,9 pollici con risoluzione di 2360 x 1640 pixel, una fotocamera posteriore da 12 MP con possibilità di registrare video in 4K (da 24 a 60 fps), 1080p (a 30 e 60 fps) e in slow motion, a 1080p e 120 e 240 fps.

Attendiamo con ansia che Apple aggiorni il suo Store online aprendo i pre-ordini del nuovo iPad Air! Se ci saranno nuovi aggiornamenti, vi terremo aggiornati.